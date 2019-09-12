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Митрополит УПЦ рассказал братии афонского монастыря о притеснениях верующих на Винниччине

Митрополит УПЦ рассказал братии афонского монастыря о притеснениях верующих на Винниччине

Митрополит Винницкий и Барский Варсонофий (Столяр) во время паломнической поездки на Святую Гору Афон рассказал братии Свято-Пантелеимонового монастыря о притеснениях прав верующих Украинской Православной Церкви и о захватах храмов представителями ПЦУ в Винницкой области. Как сообщили журналистам «Фразы» в Центре информации УПЦ, об этом митрополит Варсонофий написал на своей официальной странице в Фейсбук.

«После богослужения пообщался с игуменом и братией Пантелеимонова монастыря. Я рассказал о своей епархии, о захватах храмов, которые происходили в этом году, незаконной нерегистрации меня как руководителя епархии, и других давлениях на верующих УПЦ, а также об искренней вере паствы Подолья, которые не поддержали новую церковную структуру, и остались верными УПЦ.

В свою очередь отец Евлогий (игумен монастыря, — ред.) и братия поддержали меня, и сказали, что молятся о мире в Украине и пастве Винницкой епархии», — написал владыка Варсонофий.

Также он опубликовал фотографии с вершины Святой Горы, где он молился об Украине.

«Помолился на вершине Горы Афон, где находится храм Преображения, о мире в нашей стране, о пастве Винницкой епархии, о возвращении захваченных Соборов и епархии», — отметил митрополит.

Ранее «Фраза» сообщала, что верующие УПЦ надеются, что Зеленский прекратит беззакония в отношении Церкви.

Тэги: общество, православие, новости православия, УПЦ, новости Украины

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