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Украинские полярники нашли в Антарктиде таинственную пещеру

Украинские полярники нашли в Антарктиде таинственную пещеру

В Антарктиде участники 24-й Украинской антарктической экспедиции нашли таинственную пещеру. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом передает Министерство образования и науки Украины.

Сообщается, что данная пещера «в три раза больше, чем считалось ранее, она содержит несколько озер и реку». Общая длина ходов составляет около двухсот метров, они расположены в три этажа.

Ее обнаружили полярники, которые зимуют на станции «Академик Вернадский».

Начальник группы Игорь Дикий поведал: «Еще с первых экспедиций ученые нашли на острове Галиндез, где находится украинская станция, ледяную пещеру».

По его словам, «вход в нее был с противоположной от станции, под вершиной ледника», Он сообщил, что «несколько лет назад этот ледник сдвинулся в океан и вход завалило, поэтому мы решили заняться поисками входа в пещеру».

Полярник рассказал: «Было несколько неудачных попыток найти его со стороны пролива Пенола. В леднике со стороны старой британской базы-музея (домика Ворде) нам повезло: мы нашли вход».

Сообщается, что полярники «обнаружили тут реку и два озера, из которых ученые отобрали воду и лед для гидрохимического анализа и для дальнейших исследований о наличии вирусов и бактерий по их экологическим ДНК».

Отмечается, что «образцы льда будут сохранены для более подробного анализа в лабораториях Украины».

Также исследователи говорят, что «на глубине двадцати метров от поверхности, в одной из ледовых глыб найдено перо птицы: оно имеет достаточно широкое опахало, точно принадлежит не пингвину». Сообщается, что «образцы пера тоже планируют доставить в Украину во время возвращения экспедиции».

Как писала «Фраза», в Антарктиде откопали огромного монстра, жившего около 70 миллионов лет назад.

Тэги: ученые, общество, Антарктида, новости Украины

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