По обновленным данным, первым кнопкодавом в новой Раде стал представитель «Слуги народа»

Первым официальным кнопкодавом Верховной Рады IX созыва стал народный депутат от фракции «Слуга народа» Сергей Литвиненко, а не внефракционный Александр Ковалев, как утверждалось ранее. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом свидетельствует видео, опубликованное на официальном канале «Радио Свобода» в YouTube.

Как сообщает «Чесно», Литвиненко «кнопкодавил» во время голосования за включение в повестку дня проекта закона о внесении изменений в статьи 85 и 101 Конституции (относительно уполномоченных ВРУ) и его направлении в КС (постановление № 1016/П).

По данным активистов, Литвиненко проголосовал вместо своего коллеги по фракции, шоумена Александра Скичко.

В качестве подтверждения приводятся соответствующие скриншоты.

Как сообщала «Фраза», 10 сентября 2019 года общественное движение «Чесно» заявило, что первым кнопкодавом в новом парламенте стал внефракционный народный депутат из Донецкой области Александр Ковалев.