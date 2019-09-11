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В центре Киева BMW раскидал по дороге три автомобиля

В центре Киева BMW раскидал по дороге три автомобиля

В ночь на 11 сентября на бульваре Леси Украинки в Киеве произошло ДТП с участием четырех автомобилей. Как выяснили журналисты «Фразы», водитель BMW X5 перестроившись в крайний правый ряд для совершения обгона врезался в припаркованный здесь Volkswagen.

Как сообщает «Информатор», в результате удара BMW смял заднюю часть «Фольксвагена» и отбросил его в забор. После этого внедорожник повело и он врезался в Citroen, принадлежащий службе такси Uber, который в свою очередь отбросило в другой автомобиль такси.

В результате ДТП легкие повреждения руки получил водитель Volkswagen. Он сказал, что стоял на перекрестке с включенным аварийным сигналом и общался по телефону, после чего почувствовал сильный удар.

Предварительно, все участники аварии были трезвые.

По данным издания, за рулем BMW находился парень, который взял автомобиль у своей гражданской жены. Детали аварии и виновника масштабного ДТП устанавливают правоохранители.

Отметим, что в комментариях под видео с места инцидента пользователи Сети утверждали, что припаркованный автомобиль стоял в 5 метрах от поворота, что запрещено правилами дорожного движения.

В то же время обгон справа также является нарушением ПДД.

Как сообщала «Фраза», 28 марта 2010 на Новообуховской трассе в Киевской области столкнулись сразу три машины. К счастью, никто не пострадал.

8 октября 2012 года в Киеве на Чоколовском бульваре после резкой остановки автомобиля Peugeot произошло ДТП, в котором друг за другом столкнулись шесть машин.

14 апреля 2015 года в Киеве на проспекте Победы водитель серого автомобиля «Ниссан» подрезал авто в левом ряду, и спровоцировал цепную реакцию: «паровозное» ДТП из пяти автомобилей. При этом виновник аварии с места ДТП скрылся.

28 августа 2019 года в Киеве возле станции метро «Черниговская» столкнулись сразу шесть автомобилей.

Тэги: Киев, ДТП, BMW, такси, криминал, Volkswagen, новости Украины

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