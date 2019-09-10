Под Киевом в полицейских кидали боевые гранаты

В Ирпене Киевской области полицейские попали в серьезную «передрягу» во время задержания подозреваемого в нанесении тяжких телесных повреждений. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщил начальник областной полиции Андрей Небытов на своей странице в Facebook.

По словам правоохранителя, злоумышленник забарикадировался в доме, а потом внезапно метнул в оперативников две гранаты.

К счастью, по какой-то причине они не сработали.

«Несчастья удалось избежать благодаря слаженной работе: наши сотрудники обезвредили и задержали злоумышленника», ‒ сообщил Небытов.

Он также уточнил, что во время обыска в доме мужчины было обнаружено еще две гранаты и целый арсенал холодного и огнестрельного оружия.

В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства случившегося. За содеянное горе-милитаристу «светит» длительное тюремное заключение.

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