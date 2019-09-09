«Вылетел из-за машин»: на Прикарпатье депутат сбил на пешеходном переходе пенсионера

Сегодня утром на автодороге в селе Маркивцы Тисменицкого района Ивано-Франковской области произошло смертельное ДТП. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в Секторе коммуникации полиции Ивано-Франковщины.

В частности, как сообщается, микроавтобус Mercedes Sprinter под управлением 35-летнего жителя Коломыйского района сбил на пешеходном переходе мужчину 1955 года рождения. В результате полученных травм потерпевший скончался.

В то же время, как сообщил городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив на своей странице в Facebook, за рулем микроавтобуса находился его двоюродный брат, депутат местного городского совета Роман Марцинкив.

При этом он выразил соболезнования родным погибшего и предложил «дождаться результатов расследования».

Отметим, что в комментариях читатели утверждают, что Марцинкив превысил скорость и «вылетел из-за машин», которые остановились, чтобы пропустить пешехода.

На данный момент правоохранителями возбуждено уголовное производство по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Как сообщала «Фраза», 14 февраля 2007 года депутат Ужгородского городского совета, член Партии регионов Юрий Беляков на личном автомобиле Hyundai совершил наезд на пешехода, жителя Ужгорода, который от полученных травм умер на месте происшествия.

28 июля 2018 года в селе Новый Витков Львовской области пьяный водитель автомобиля устроил ДТП, в результате которого погибла велосипедистка. По данным журналистов, виновником аварии является депутат Сокальского горсовета Василий Петрушка.

7 августа того же года на Ровенщине местный депутат сбил насмерть 58-летнего велосипедиста. Алкотестер зафиксировал у водителя в крови 1,27 промилле алкоголя.

В мае 2019 года депутат городского совета Яготина Киевской области, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, сбил насмерть отца и сына на мотоцикле.