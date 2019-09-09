Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

«Вылетел из-за машин»: на Прикарпатье депутат сбил на пешеходном переходе пенсионера

«Вылетел из-за машин»: на Прикарпатье депутат сбил на пешеходном переходе пенсионера

Сегодня утром на автодороге в селе Маркивцы Тисменицкого района Ивано-Франковской области произошло смертельное ДТП. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в Секторе коммуникации полиции Ивано-Франковщины.

В частности, как сообщается, микроавтобус Mercedes Sprinter под управлением 35-летнего жителя Коломыйского района сбил на пешеходном переходе мужчину 1955 года рождения. В результате полученных травм потерпевший скончался.

В то же время, как сообщил городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив на своей странице в Facebook, за рулем микроавтобуса находился его двоюродный брат, депутат местного городского совета Роман Марцинкив.

При этом он выразил соболезнования родным погибшего и предложил «дождаться результатов расследования».

Отметим, что в комментариях читатели утверждают, что Марцинкив превысил скорость и «вылетел из-за машин», которые остановились, чтобы пропустить пешехода.

На данный момент правоохранителями возбуждено уголовное производство по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Как сообщала «Фраза», 14 февраля 2007 года депутат Ужгородского городского совета, член Партии регионов Юрий Беляков на личном автомобиле Hyundai совершил наезд на пешехода, жителя Ужгорода, который от полученных травм умер на месте происшествия.

28 июля 2018 года в селе Новый Витков Львовской области пьяный водитель автомобиля устроил ДТП, в результате которого погибла велосипедистка. По данным журналистов, виновником аварии является депутат Сокальского горсовета Василий Петрушка.

7 августа того же года на Ровенщине местный депутат сбил насмерть 58-летнего велосипедиста. Алкотестер зафиксировал у водителя в крови 1,27 промилле алкоголя.

В мае 2019 года депутат городского совета Яготина Киевской области, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, сбил насмерть отца и сына на мотоцикле.

Тэги: ДТП, смерть, криминал, депутат, Ивано-Франковская область, новости Украины

Комментарии

Статьи

09.09.19 12:57

Неприятная правда про «слугу народа» Сергея Северина

Автор: Виктор Даль

Интервью

21.08.19 09:00

Бывший футболист «Динамо» Милош Нинкович: Весёлая у нас была компания!

Автор: Андрей Шахов (младший)

Колонка автора
08.09.19 08:45

Сборные Украины: спокойная победа и беспокойное поражение

Автор: Андрей Шахов

Дайджест

В самом криминальном городе Украины шеф полиции курирует работу ОПГ
09.09.19 19:13

В самом криминальном городе Украины шеф полиции курирует работу ОПГ

Автор: «Антикор»

Выбор редакции
Сборные Украины: спокойная победа и беспокойное поражение
Сборные Украины: спокойная победа и беспокойное поражение
Сборные Украины: спокойная победа и беспокойное поражение
Сборные Украины: спокойная победа и беспокойное поражение
Как мы все умрём?
Как мы все умрём?
Экс-спикера Рады Парубия обвинили в организации массового убийства
Экс-спикера Рады Парубия обвинили в организации массового убийства
Вспоминая «антинародный режим» Януковича
Вспоминая «антинародный режим» Януковича
В США сравнили Евромайдан с восстанием диких животных
В США сравнили Евромайдан с восстанием диких животных
Кто на самом деле спровоцировал кровопролитие на Майдане? Правда всплыла
Кто на самом деле спровоцировал кровопролитие на Майдане? Правда всплыла
Стартовал скандальный апокалиптический проект «Голубой луч»? США готовы признать реальность НЛО
Стартовал скандальный апокалиптический проект «Голубой луч»? США готовы признать реальность НЛО
ТОП 8 сериалов про тайные общества. Видео на канале «Фразы»
ТОП 8 сериалов про тайные общества. Видео на канале «Фразы»
Усик может стать новым президентом Украины?
Усик может стать новым президентом Украины?
Каталог загадочных объектов, найденных на Марсе. Видео на канале «Фразы»
Каталог загадочных объектов, найденных на Марсе. Видео на канале «Фразы»
fraza.ua

Главная новость дня

Главные новости за 9 сентября 2019 года

Главные новости за 9 сентября 2019 года
09.09.19 19:05
637
Последние новости
09.09.19 21:07

Появилось видео, как в Киеве мужчину отговорили совершать самоубийство
09.09.19 20:23

Рябошапка пообещал «изысканные» посадки, которых не избежать даже ворам из «Слуги народа»
09.09.19 19:51

В Вышгороде прямо на улице произошла «пьяная» стрельба
09.09.19 19:22

В «Новой почте» пришли в негодование от инициатив команды Зеленского
09.09.19 19:05

Главные новости за 9 сентября 2019 года
09.09.19 17:31

На Буковине местная власть перевела в ПЦУ три храма против воли религиозных общин УПЦ
09.09.19 17:12

«Вылетел из-за машин»: на Прикарпатье депутат сбил на пешеходном переходе пенсионера
Фото и Видео
Появилось видео, как в Киеве мужчину отговорили совершать самоубийство
Появилось видео, как в Киеве мужчину отговорили совершать самоубийство
Появилось видео, как в Киеве мужчину отговорили совершать самоубийство
Появилось видео, как в Киеве мужчину отговорили совершать самоубийство
«Вылетел из-за машин»: на Прикарпатье депутат сбил на пешеходном переходе пенсионера
«Вылетел из-за машин»: на Прикарпатье депутат сбил на пешеходном переходе пенсионера
В столичных вузах заметили голого курьера
В столичных вузах заметили голого курьера
У берегов США странным образом затонуло судно. Спасатели ищут людей
У берегов США странным образом затонуло судно. Спасатели ищут людей
Загадочное ДТП на Киевщине: легковушка на большой скорости врезалась в стоявшую на обочине фуру
Загадочное ДТП на Киевщине: легковушка на большой скорости врезалась в стоявшую на обочине фуру
В Почаеве начались торжества в честь обретения мощей преподобного Иова
В Почаеве начались торжества в честь обретения мощей преподобного Иова
Эпичная драка малолеток в Запорожье потрясла соцсети (18+)
Эпичная драка малолеток в Запорожье потрясла соцсети (18+)
Британка сняла на видео жуткое существо, которое к ней «упало с неба»
Британка сняла на видео жуткое существо, которое к ней «упало с неба»
Под Киевом вспыхнула нелегальная свалка
Под Киевом вспыхнула нелегальная свалка
Вооруженные преступники совершили кровавое нападение на инкассаторов в Житомире
Вооруженные преступники совершили кровавое нападение на инкассаторов в Житомире
fraza.ua
Новости блогосферы
08.09.19 09:15

Как поймать воровку Гонтареву на брехне
08.09.19 09:01

Эпоха ряженых патриотов, партий Майдана, Порошенко, маргиналов и пафосных лозунгов завершилась
06.09.19 22:12

В 2020 снова будут выборы, а Киев отдадут Гусовскому, - модельный слив
23.08.19 20:08

Вспоминая «антинародный режим» Януковича

Опрос

Кого первым надо посадить в тюрьму?

посмотреть результаты
© 2019 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.