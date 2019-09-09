Загадочное ДТП на Киевщине: легковушка на большой скорости врезалась в стоявшую на обочине фуру

На окружной дороге в Броварах Киевской области произошло столкновение автомобиля Volkswagen Caddy с грузовиком Volvo. Как выяснили журналисты «Фразы», ДТП произошло сегодня, 9 сентября.

Как сообщает «Информатор», водитель фуры стоял на обочине за поворотом на село Требухов, когда увидел легковой автомобиль, который съехал с дороги, после чего врезался на скорости в кабину грузовика.

В результате столкновения водитель Volkswagen погиб на месте, а сам автомобиль загорелся.

Причины аварии на данное время не известны.

Представители компании Global Tech Service, которой принадлежит Volkswagen, сообщили, что погибшему водителю было 30 лет. Мужчина жил на Лесном массиве в Киеве и отличался очень аккуратной ездой. Они недоумевают, как подобная авария вообще могла произойти.

Как сообщала «Фраза», весной 2010 года на одесской трассе в районе населенного пункта Вита Почтовая Киевской области автомобиль «Таврия» врезался в грузовик МАЗ, стоящий на обочине. При этом после удара легковушку отбросило в средний ряд, где она попала под рядом идущий «КамАЗ», который зацепил ее прицепом. К счастью, никто не пострадал.

30 мая 2019 года на Житомирской трассе под Киевом BMW на скорости свыше 200 км/ч влетел в фуру. После столкновения автомобиль вспыхнул, его водитель погиб.