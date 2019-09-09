Вооруженные преступники совершили кровавое нападение на инкассаторов в Житомире

В Житомире неизвестные напали на автомобиль инкассаторов. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в Отделе коммуникации полиции Житомирской области.

В частности, как сообщается, сегодня, 9 сентября, около 10 часов утра, когда сотрудники полиции охраны Волынской области перемещали в спецавтомобиль деньги одного из магазинов на них напали вооруженные грабители.

В результате один из охранников получил огнестрельное ранение в ногу. Но перед этим он успел закинуть сумку с деньгами в бронемашину, а второй инкассатор заблокировал ее изнутри.

В итоге злоумышленники скрылись с места преступления на автомобиле.

Правоохранители объявили по области оперативный план «Сирена».

Полиция просит откликнуться водителей, которые в промежуток времени с 9.30 до 10.00 часов проезжали по ул. Бердичевской, 81 в и на транспортных средствах которых установлены видеорегистраторы. Сообщить о наличии указанных видеозаписей можно по номерам (067) 5950705, (067) 4110484 или 102 или обратившись в ближайшее отделение полиции.

Как сообщала «Фраза», 21 сентября 2018 года в Одессе произошло вооруженное нападение на инкассаторов. Двое вооруженных людей отобрали у них 200 тысяч гривен.