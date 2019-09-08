На Запорожье военный устроил сокрушительное ДТП, в котором погибли четыре человека

В воскресенье ночью, 8 сентября, в Мелитопольском районе Запорожской области произошла смертельная авария. Как выяснили журналисты «Фразы», там на 403-м км автодороги «Харьков ‒ Симферополь» «лоб в лоб» столкнулись легковые автомобили.

Как передает пресс-служба обласной полиции, приблизительно в 01-30 водитель Fiat Doblo зачем-то выехал на встречную полосу и врезался в ВАЗ-2104, который «летел» навстречу.

Сообщается, что в ДТП погибли водитель и двое пассажиров ВАЗа, остальные четверо пассажиров (среди которых двое детей) попали в больницу с травмами различной степени тяжести.

Кроме того, от полученных травм в больнице скончался водитель Fiat Doblo ‒ военнослужащий 1984 г.р.

В настоящее время правоохранители выясняют все обстоятельства трагедии. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Как писала «Фраза», на Житомирщине в ДТП погибли сразу четверо молодых ребят.

Ранее в сети появилось видео сокрушительной аварии, в которой погиб режиссер сериала «Закон каменных джунглей».