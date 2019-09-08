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На Житомирщине в ДТП погибли сразу четверо молодых ребят

На Житомирщине в ДТП погибли сразу четверо молодых ребят

В пятницу вечером, 6 сентября, в Коростышевском районе Житомирской области произошло смертельное ДТП. Как выяснили журналисты «Фразы», там в районе села Тесневка Opel Insignia на огромной скорости врезался в ВАЗ.

Как передает пресс-служба областной полиции, трагедия случилась приблизительно в 20-30. По предварительным данным, водитель ВАЗа совершая разворот, не пропустил «немца», в результате чего и произошло столкновение.

Сообщается, что в аварии погибли 26-летний водитель и трое пассажиров ВАЗа: юноши 2000, 2001 и 2004 г.р. Все они ‒ жители села Орехово Коростышевского района.

В свою очередь, 33-летняя женщина-водитель Opel и две пассажирки 1981 г.р. остались живы, отделавшись ушибами. Их доставили в районную больницу.

На месте трагедии работали сразу две следственно-оперативные группы ‒ Коростышевского районного отдела полиции и областного Главка. Детали аварии выясняются.

Как писала «Фраза», во Львовской области произошло масштабное ДТП, в котором пострадали дети.

Ранее в сети появилось видео сокрушительной аварии, в которой погиб режиссер сериала «Закон каменных джунглей».

Тэги: ДТП, жертвы, общество, авария, трагедия, ВАЗ, молодежь, ПДД, регионы, Житомирская область, Opel, новости Украины

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