В Киеве мужчина в буквальном смысле загарпунил свою бывшую

В Киеве неадекватный мужчина едва не отправил «на тот свет» свою экс-спутницу жизни. Как выяснили журналисты «Фразы», будучи пьяным, он решил погасить словесный конфликт самым радикальным способом.

Как передает пресс-служба столичной прокуратуры, во время ссоры с бывшей женой, 53-летний злоумышленник схватил ружье для подводной охоты и выстрелил ей в грудь гарпуном.

Пострадавшую 51-летнюю женщину доставили в больницу и госпитализировали с диагнозом «непроникающее ранение грудной клетки с наличием инородного тела».

В свою очередь, подозреваемый сразу же после совершения преступления подался в бега, однако в скором времени был задержан. Ему уже сообщили о подозрении в совершении «покушения на умышленное убийство» (ч. 2 ст. 15 и ч. 1 ст. 115 УК Украины).

Как писала «Фраза», в Киеве мужчина убил бывшую жену. В полицию его сдала мать.

Ранее сообщалось, что экс-футболист «Динамо» снова избил бывшую жену и выгнал ее на улицу.