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Самолет с пленными украинцами вылетел из Москвы. Навстречу ему летит борт с россиянами

Самолет с пленными украинцами вылетел из Москвы. Навстречу ему летит борт с россиянами

Самолет с гражданами Украины, которых Россия освободила в рамках масштабного обмена пленными, вылетел из Москвы в Киев. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщил заместитель главы канцелярии президента Кирилл Тимошенко на своей странице в Facebook.

«Встречайте», ‒ написал он, снабдив сообщение фотографией из кабины украинского самолета в московском аэропорту «Внуково».

В свою очередь, адвокат Валентин Рыбин, который оказывал правовую помощь россиянам, сообщил, что они улетели в Москву из «Борисполя» на правительственном самолете Ту-204-300 под номером RSD092.

Он также отметил, что россияне покинули Украину без Руслана Гаджиева, которого ранее почему-то исключили из списка на обмен.

Как писала «Фраза», в киевском аэропорту собрались встречающие украинских узников Кремля. Однако что-то пошло не так.

Ранее сообщалось, что Киевский апелляционный суд смягчил главному редактору «РИА Новости-Украина» Кириллу Вышинскому, подозреваемому в государственной измене, меру пресечения с содержания под стражей на личное поручительство. При этом председатель Совета при президенте РФ по правам человека Михаил Федотов выразил надежду на соответствующий ответ со стороны России.

Позже в Генеральной прокуратуре Украины подтвердили информацию о том, что Вышинского освободили из-под стражи в рамках процесса по обмену удерживаемыми лицами.

Тэги: Киев, Украина, общество, самолет, Москва, Россия, заложники, моряки, аэропорт «Борисполь», авиация, обмен пленными, новости Украины

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