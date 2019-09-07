В машине Зеленского обнаружили успокоительные препараты

Президент Украины Владимир Зеленский, возможно, снимает стресс с помощью успокоительного лекарственного препарата «Глицисед». Как выяснили журналисты «Фразы», об этом на своей странице в Facebook написал журналист Александр Гончаров, которому удалось сделать «кадр дня».

Как видно на фото, упаковка этого средства лежала в дверце автомобиля главы государства, со стороны его места в салоне.

«Основными показаниями к применению являются повышенные нагрузки эмоционального плана, психологическая напряженность, агрессия, конфликтность, вегетативные сосудистые расстройства снижение работоспособности и настроения. Рекомендуется для проведения комплексного лечения церебральных расстройств, состояний после черепно-мозговых травм, инсульта, отравления алкоголем, снотворными и нейролептиками», ‒ написал показания к применению «Глициседа» Александр Гончаров.

Как писала «Фраза», из-за амбиций Зеленского Украину могут лишить безвиза с Евросоюзом.

Ранее Зеленский наложил вето на закон о кастрации педофилов.

Также сообщалось, что в Киеве выросло число отравившихся «любимым фастфудом» Зеленского.