В Индии 74-летняя женщина родила двойню от своего 80-летнего мужа

Удивительный случай произошел в Индии. Как выяснили журналисты «Фразы», в штате Андхра-Прадеш 74-летняя Эрраматти Мангаямма родила двойню от своего 80-летнего мужа Рая Рао.

Как пишут местные СМИ, на свет появились две девочки.

Женщина родила малышек с помощью кесарева сечения.

Медики заявили: «И мать, и новорожденные здоровы и не имеют никаких осложнений. Женщину отправили в отделение интенсивной терапии, чтобы она смогла выйти из пережитого за последние несколько часов стресса».

В больнице добавили, что женщина «смогла выносить и родить детей благодаря тому, что не имела таких медицинских осложнений как диабет и гипертензия».

Известно, что молоко для малышей будут брать из донорского банка.

Пара поженились еще в 1962 году, и это их первые дети. Ранее женщина не могла забеременеть, но помогла процедура искусственного оплодотворения.

Как писала «Фраза», в Индии родился ребенок-русалка.