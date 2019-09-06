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В Житомире тысячи верующих УПЦ прошли крестным ходом с 7 чудотворными иконами

В Житомире тысячи верующих УПЦ прошли крестным ходом с 7 чудотворными иконами

В Житомире сегодня тысячи верующих Украинской Православной Церкви прошли крестным ходом по центральным улицам города с семи чудотворными иконами Богородицы. Как сообщили журналистам «Фразы» в Центре информации УПЦ со ссылкой на официальную страницу митрополита Житомирского и Новоград-Волынского Никодима в Фейсбук, в Свято-Успенском архиерейском соборе состоялась Божественная литургия.

Литургию возглавил митрополит Никодим. Ему сослужили: митрополит Владимир-Волынский и Ковельский Владимир, митрополит Винницкий и Барский Варсонофий и архиепископ Городницкий Александр. На богослужение прибыли все священнослужители Житомирской епархии, а это более 200 человек духовенства.

После богослужения состоялся масштабный крестный ход по центральным улицам Житомира. Во время шествия представители духовенства несли семь чудотворных образов Божией Матери, прославленных на Житомирщине: Подольская, Тригорская, Ольшанская, Колодиевская, Бежевская, Пряжевская и список Подольской иконы (село Скоморохи).

Крестный ход отправился от Успенского собора к Спасо-Преображенскому и Свято-Крестовоздвиженскому собору и вернулся обратно в Успенскую (Подольскую) церковь.

Как сообщал Центр информации УПЦ, в Свято-Успенском соборе иконы будут находиться с 4 по 18 сентября. Верующие могут помолиться перед святынями каждый день с 08.00 по 19.00.

Ранее «Фраза» сообщала, что в Житомире до 18 сентября будут находиться семь чудотворных икон.

Тэги: общество, православие, икона, Житомир, новости православия, УПЦ, новости Украины

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