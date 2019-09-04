Под Киевом женщина воровала у детей драгоценности

В Киевской области в городе Белая Церковь 33-летняя местная жительница придумала нехитрый способ, как наживаться на детях. Как выяснили журналисты «Фразы», на детских площадках она втиралась в доверие к малышам и выманивала у них золотые украшения.

В следственном отделе Белоцерковского отдела полиции возбудили уголовные производства по части 1 статьи 185 (кража) и части 1 статьи 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители обращаются к жителям района или тем, кто стал жертвой преступления, обращаться в полицию.

Ранее «Фраза» сообщала, что в январе 2019 года в одном из житомирских детских садиков молодая воспитательница ясельной группы снимала с детей золотые украшения и сдавала их в ломбард.