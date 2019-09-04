Вандалы изуродовали первый киевский фонтан

В Киеве вандалы изуродовали легендарную статую Самсона на Контрактовой площади. В этом убедился корреспондент «Фразы».

Фонтан, работавший тут раньше, давно не действует.

Вандалы выкрасить статую в уродливый розовый цвет.

При этом сама беседка пребывает в ужасном состоянии.

Полиция говорит, что вандалы уже задержаны.

Также сообщается, что «Киевзеленстрой» начал разрабатывать проект на капитальный ремонт сооружения. В ремонт входит замена внутренней системы и внешнего вида фонтана.

Для сравнения, так статуя выглядела раньше.

Стоит напомнить, что статуя Самсона появилась на этом месте еще в далеком 1749 году, тут же открыли фонтан, который стал первым городским водопроводом.

За прошедшие столетия беседку перестраивали. В последний раз – еще в советское время, к 1500-летнию Киева.

Как писала «Фраза», в Киеве появился еще один необычный памятник.

Ранее неизвестные вандалы испортили памятник основателям Киева.