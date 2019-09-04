Вандалы изуродовали первый киевский фонтан

В Киеве вандалы изуродовали легендарную статую Самсона на Контрактовой площади. В этом убедился корреспондент «Фразы».
Фонтан, работавший тут раньше, давно не действует.
Вандалы выкрасить статую в уродливый розовый цвет.
При этом сама беседка пребывает в ужасном состоянии.
Полиция говорит, что вандалы уже задержаны.
Также сообщается, что «Киевзеленстрой» начал разрабатывать проект на капитальный ремонт сооружения. В ремонт входит замена внутренней системы и внешнего вида фонтана.
Для сравнения, так статуя выглядела раньше.
Стоит напомнить, что статуя Самсона появилась на этом месте еще в далеком 1749 году, тут же открыли фонтан, который стал первым городским водопроводом.
За прошедшие столетия беседку перестраивали. В последний раз – еще в советское время, к 1500-летнию Киева.
Как писала «Фраза», в Киеве появился еще один необычный памятник.
Ранее неизвестные вандалы испортили памятник основателям Киева.