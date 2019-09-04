Мягкая мебель, кухня и плазма: появились фото комфортабельной колонии, где будет сидеть Зайцева

Приговоренная к 10 годам заключения по делу о резонансном ДТП в Харькове Елена Зайцева будет отбывать наказание в Покровском исправительном центре №79 на территории Днепропетровской области, куда ее этапировали еще 2 сентября. Как выяснили журналисты «Фразы», в целом центр больше напоминает комфортное общежитие, чем исправительную колонию.

По информации «Обозревателя», в общих комнатах стоит мягкая мебель. Столовая больше напоминает кафе с плазменными телевизорами. Также здесь есть хорошая кухня для приготовления еды самостоятельно.

Как сообщала «Фраза», 18 октября 2017 года приблизительно в 20.45 на пересечении ул. Сумской и переулка Мечникова в Харькове произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли 6 человек.

По словам советника главы МВД Антона Геращенко, виновница резонансного ДТП в участвовала в гонках по улицам города.

Вскоре в Сети появились видео смертельного ДТП в Харькове.

26 февраля 2019 года в Киевском районном суде города Харькова состоялось оглашение приговора Елене Зайцевой и Геннадию Дронову, которые совершили смертельное ДТП в 2017 году. Оба подсудимых были признаны виновными по ч.3 ст.286 УК Украины и получили по 10 лет лишения свободы.