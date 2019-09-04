В Киеве рецидивист с Донбасса убил дворника вилами

В Киеве произошло страшное преступление. Как выяснили журналисты «Фразы», во дворе дома по улице Ереванская (Соломенский район) 33-летний мужчина убил 60-летнего дворника.

Как передает полиция, перед этим коммунальщик поругался с сожительницей мужчины, который решил забить обидчика вилами, и, зайдя в коморку, нанес ему несколько ударов черенком.

Вскоре убийцу задержали. Оказалось, что мужчина переселенец из Донецкой области. Также выяснилось, что он уже привлекался к уголовной ответственности за убийство, а также был судим за кражи и грабежи.

Как писала «Фраза», под Киевом поймали жителя Донбасса, который с одного удара убил строителя.