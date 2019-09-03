Под Киевом женщина с одного удара убила бывшего мужа (18+)

В одном из частных домовладений в селе Безугловка Бориспольского района Киевской области произошел смертельный инцидент. Как выяснили журналисты «Фразы», там отчаянная женщина вонзила нож в грудь своему экс-супругу.

Как передает пресс-служба областной полиции, злоумышленницу задержали на месте преступления. По ее словам, бывший муж попросил ее прийти к нему домой и помочь по хозяйству.

После завершения работ экс-супруг предложил женщине выпить. Затем она легла спать, а мужчина куда-то ушел. Вернувшись, бывший муж сразу же набросился на нее с кулаками. Она попыталась убежать, прихватив с собой нож. Уже на дворе женщине пришлось использовать нож для самообороны.

Сообщается, что удар пришелся агрессору прямо в сердце, в результате этого он умер на месте происшествия.

В настоящее время правоохранители выясняют все детали, которые подтвердят или опровергнут версию подозреваемой. Тем не менее, уголовное производство открыли по статье 115 УК Украины («умышленное убийство») УК Украины. Женщине грозит до 15 лет лишения свободы.

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