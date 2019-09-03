«Слуга народа» попалась на интимной переписке во время заседания парламента

Сегодня, 3 сентября, народный депутат Украины от «Слуги народа» Елена Криворучкина попалась на пикантной переписке во время заседания парламента. Как выяснили журналисты «Фразы», случилось это сразу после того, как народные избранники проголосовали законопроект об отмене депутатской неприкосновенности.

Во время заседания Елене пришли сообщения в мессенджере Telegram. Тот, кто подписан нежно «Любимый» писал Криворучкиной транслитом, «Страна» дублирует диалог.

Любимый: — Кнопочка зеленая, где ты? Лен, разлюбила меня, наверное.

Криворучкина: — Я люблю тебя. Сильно, сильно, сильно. Даже не надейся, что разлюбила.

Любимый: — Кнопочка любит я знаю. А ты не знаю.

Криворучкина: — Знаешь, знаешь.

Любимый: — Лен, ты где?

Криворучкина: — Неприкосновенность сняли. Теперь хочу заниматься с тобой любовью день и ночь. Я на заседании Верховной Рады.

На этом моменте Елена перевернула свой телефон.

Отметим, что Криворучкина баллотировалась по 32 округу в Кривом Роге. Она эколог, экономист и активный участник предвыборной кампании президента Зеленского.

Кроме этого, в СМИ была информация о том, что Елена Криворучкина является кумой жены нардепа Юрия Корявченкова (Юзик со студии «Квартал 95»).

Ранее «Фраза» сообщала, что в мае 2017 года один из депутатов Верховной Рады Украины во время заседания парламента вел весьма активную онлайн-переписку со своей знакомой. В течение часа депутат и его подруга обменивались снимками порнографического содержания.