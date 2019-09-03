Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

В Индии тигр обглодал крестьянина

В Индии тигр обглодал крестьянина

В Индии произошла трагедия. Как выяснили журналисты «Фразы», в штате Карнатака тигр растерзал крестьянина.

Как пишут местные СМИ, животное выбежало из леса, когда мужчина занимался перегонкой волов в родной поселок. Но целью тигра стала не домашняя скотина, а человек.

Тигр затащил бедолагу в чащобу, где съел его руки и ноги.

Истерзанное тело нашли родственники погибшего.

Сейчас местные жители вместе с лесниками ведут поиск зверюги, чтобы пристрелить ее.

Как писала «Фраза», в Индии леопард загрыз спящего крестьянина – всю деревню охватила паника.

Тэги: Индия, мир, ЧП, тигр

Комментарии

Статьи

03.09.19 09:34

Марихуана, США и украинский Минздрав

Автор: Семен Хавевер

Интервью

21.08.19 09:00

Бывший футболист «Динамо» Милош Нинкович: Весёлая у нас была компания!

Автор: Андрей Шахов (младший)

Колонка автора
03.09.19 08:53

Гости из будущего

Автор: Варвара Фалеева

Дайджест

Новый Кабмин Гончарука: кто стоит за министрами
03.09.19 13:17

Новый Кабмин Гончарука: кто стоит за министрами

Автор: «Обозреватель»

Выбор редакции
Марихуана, США и украинский Минздрав
Марихуана, США и украинский Минздрав
Марихуана, США и украинский Минздрав
Марихуана, США и украинский Минздрав
Как правильно понимать фильм «Паразиты»
Как правильно понимать фильм «Паразиты»
Экс-спикера Рады Парубия обвинили в организации массового убийства
Экс-спикера Рады Парубия обвинили в организации массового убийства
Вспоминая «антинародный режим» Януковича
Вспоминая «антинародный режим» Януковича
В США сравнили Евромайдан с восстанием диких животных
В США сравнили Евромайдан с восстанием диких животных
Кто на самом деле спровоцировал кровопролитие на Майдане? Правда всплыла
Кто на самом деле спровоцировал кровопролитие на Майдане? Правда всплыла
Стартовал скандальный апокалиптический проект «Голубой луч»? США готовы признать реальность НЛО
Стартовал скандальный апокалиптический проект «Голубой луч»? США готовы признать реальность НЛО
ТОП 8 сериалов про тайные общества. Видео на канале «Фразы»
ТОП 8 сериалов про тайные общества. Видео на канале «Фразы»
Усик может стать новым президентом Украины?
Усик может стать новым президентом Украины?
Каталог загадочных объектов, найденных на Марсе. Видео на канале «Фразы»
Каталог загадочных объектов, найденных на Марсе. Видео на канале «Фразы»
fraza.ua

Главная новость дня

Главные новости за 3 сентября 2019 года

Главные новости за 3 сентября 2019 года
03.09.19 18:59
197
Последние новости
03.09.19 19:22

Под Киевом женщина с одного удара убила бывшего мужа (18+)
03.09.19 18:59

Главные новости за 3 сентября 2019 года
03.09.19 17:59

В Запорожье 15 сентября митрополит Лука массово обвенчает православные пары
03.09.19 17:54

Митрополит УПЦ объяснил, что такое «печать апостольства»
03.09.19 17:33

Русский экзархат в Европе отказался от подчинения Фанару
03.09.19 17:07

В Москве столкнулись два самолета
03.09.19 16:40

В Индии тигр обглодал крестьянина
Фото и Видео
Под Киевом женщина с одного удара убила бывшего мужа (18+)
Под Киевом женщина с одного удара убила бывшего мужа (18+)
Под Киевом женщина с одного удара убила бывшего мужа (18+)
Под Киевом женщина с одного удара убила бывшего мужа (18+)
В Москве столкнулись два самолета
В Москве столкнулись два самолета
В Индии тигр обглодал крестьянина
В Индии тигр обглодал крестьянина
«Слуга народа» попалась на интимной переписке во время заседания парламента
«Слуга народа» попалась на интимной переписке во время заседания парламента
В Калифорнии сгорел корабль с туристами – погибли десятки людей
В Калифорнии сгорел корабль с туристами – погибли десятки людей
На Ровенщине сторонники ПЦУ выгнали епископа УПЦ из храма в родном селе
На Ровенщине сторонники ПЦУ выгнали епископа УПЦ из храма в родном селе
В Китае отморозок зарезал восемь школьников (18+)
В Китае отморозок зарезал восемь школьников (18+)
Автор песни «Третье сентября» объяснил, что же она значит
Автор песни «Третье сентября» объяснил, что же она значит
ДТП на мосту Патона в Киеве: машины буквально разорвало на куски
ДТП на мосту Патона в Киеве: машины буквально разорвало на куски
Лукашенко рассказал, чем ему «насолил» Зеленский
Лукашенко рассказал, чем ему «насолил» Зеленский
fraza.ua
Новости блогосферы
23.08.19 20:08

Вспоминая «антинародный режим» Януковича
15.08.19 23:13

Порошенко - тупой
15.08.19 22:18

Весь так называемый Майдан - преступное кубло, которое надо выпотрошить
07.08.19 17:27

Кто на самом деле спровоцировал кровопролитие на Майдане? Правда всплыла

Опрос

Если бы я стал президентом Украины, то первым делом...

посмотреть результаты
© 2019 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.