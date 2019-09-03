В Индии тигр обглодал крестьянина

В Индии произошла трагедия. Как выяснили журналисты «Фразы», в штате Карнатака тигр растерзал крестьянина.

Как пишут местные СМИ, животное выбежало из леса, когда мужчина занимался перегонкой волов в родной поселок. Но целью тигра стала не домашняя скотина, а человек.

Тигр затащил бедолагу в чащобу, где съел его руки и ноги.

Истерзанное тело нашли родственники погибшего.

Сейчас местные жители вместе с лесниками ведут поиск зверюги, чтобы пристрелить ее.

Как писала «Фраза», в Индии леопард загрыз спящего крестьянина – всю деревню охватила паника.