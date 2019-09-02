Депутатам закупили серебряные значки по цене в 15 раз выше стоимости самого серебра

Центральная избирательная комиссия купила народным депутатам значки по 1800 гривен за штуку. Как выяснили журналисты «Фразы», эта цена в 15 раз превосходит стоимость серебра, из которого они сделаны.

«Наші гроші» со ссылкой на систему «Прозорро» уточняют, что 7 августа по результатам тендера ЦИК заказала ООО «Герольдмайстер» 470 комплектов депутатских значков на 1,69 миллиона гривен. Размер значка — 35×36 мм, он сделан из серебра с позолотой и эмалью под эпоксидной смолой. Один из значков имеет застежку-шпильку, а второй — две застежки-бабочки. Комплект, уложен в футляр из оклеенного баладеком картона с ложементом и карманом, обойдется в 3600 грн.

На OLX такие значки от Львовского ювелирного завода весом 10,37 г, из которых серебра 925 пробы — 8,85 г, продают по 1600-1800 грн.

На сегодняшний день грамм серебра 925 пробы стоит около 13 грн. Таким образом, в цене депутатского значка на серебро приходится примерно 115 грн (6% от общей стоимости), а остальные 1685 грн, или 94% — это позолота, эмаль, эпоксидная смола, работа, упаковки, налоги, доставка и тому подобное.

Ранее «Фраза» сообщала, что на рекламу Томоса Министерство информационной политики потратило миллионы.