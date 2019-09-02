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В Хмельницкой области возле храма ПЦУ появился билборд с надписью «Смерть москалям»

В Хмельницкой области возле храма ПЦУ появился билборд с надписью «Смерть москалям»

В городе Волочиск Хмельницкой области сторонники Православной Церкви Украины встретили крестный ход Украинской Православной Церкви в Почаев билбордом с надписью «Смерть москалям». Билборд был установлен возле Покровского храма ПЦУ, сообщили журналистам «Фразы» в Центре информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Черновицко-Буковинской епархии.

«Волочиск: со словами „Смерть Москалям“, храм ПЦУ с любовью встречал крестный ход в Почаев. „Воистину Воскрес“ — отвечали паломники.
Только на секунду представьте в Сионской горнице, где собрались апостолы в день Пятидесятницы, прибит плакат: „Смерть евреям“. [...] Нет, сколько ни старались, не смогли представить! Для чего христианские храмы превращать в языческие капища?», — пишут в епархии.

Ранее «Фраза» сообщала, что в Виннице сторонники ПЦУ устраивают провокации в отношении УПЦ, используя флаг Украины.

Тэги: общество, православие, Хмельницкая область, новости православия, УПЦ, новости Украины, ПЦУ

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