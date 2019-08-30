В Киеве покажут работы выдающегося украинского экспрессиониста

С 5 по 24 сентября в центре современного искусства «Белый Свет» (Киев, ул. Пушкинская, 21а, www.whiteworld.net) пройдет выставка живописи необыкновенного украинского художника Бориса Буряка. Как выяснили журналисты «Фразы», открытие выставки состоится в 19:00.

Народный художник Украины, выдающийся представитель украинского экспрессионизма, мастер станковой и монументальной живописи. Кто еще? Воспитатель поколения художников, которые создают современное украинское искусство. Стоит ли говорить, что «Белый Свет» гордится возможностью экспонировать произведения Бориса Ивановича Буряка.

На сентябрьской выставке публика увидит серию живописных портретов, пейзажей, обнаженной натуры, и много цветов. Украшенные цветами полотна стали визитной карточкой Бориса Буряка, в совершенстве передающего изображениями цветочных композиций свое «мышление цветными пятнами». Лепестки как моменты, соцветия как впечатления и букеты как целые страницы опыта автора — виднеются сквозь прямоугольные окна полотен.

Борис Буряк живет и работает во Львове. Этот (обычный только на первый взгляд) факт должен быть упомянут, ведь среди произведений на выставке представлены львовские пейзажи. Хорошо известные и всеми любимые места на этот раз будут увидены не собственным глазом, а через призму восприятия коренного жителя, с которым сам Львов имеет особенные отношения.

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Расписание работы галереи: вт-вс — 11:00-19:00; пн — выходной. Вход свободный.