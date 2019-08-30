В Киеве прошло очередное собачье супершоу

Уникальная возможность увидеть сразу большую часть пород собак, существующих в мире, выпала поклонникам братьев меньших 23-24-25 августа 2019 года в Киевском Международном выставочном центре, где Кинологический Союз Украины традиционно проводил Международные выставки собак всех пород «Золотая пектораль», «Злато скифов» и «София Киевская». Как выяснили журналисты «Фразы», также в этом году состоялась главное событие для кинологического сообщества Украины, которое укажет направление и темп работы на ближайшее пятилетие для всей отечественной кинологии в целом и КСУ частности, — нам впервые выпала честь проводить Мировое Дог Шоу в столице нашей державы Киеве в 2024 году.

Это — историческое действо, с нетерпением ожидаемое не только представителями кинологического сообщества, но и всеми украинцами, которые любят и ценят собак. Этих уникальных существ, тысячелетиями постоянно находящихся рядом с человеком, всегда преданных помощников и друзей. Событие непременно станет отличным стимулом для дальнейшего стремительного развития украинской кинологии. Тем более что Украина входит в первую десятку самых развитых кинологических стран мира, чем может гордиться наше государство.

Августовские международные выставки собак — это настоящее торжество для поклонников и любителей усолапохвостых, эксклюзивное кинологическое шоу, где были представлены лучшие собаки Украины и зарубежья почти 200 пород. Около пяти тысяч участников из разных стран планеты и большой «собачий подиум» почти из трех десятков рингов, на которых, как всегда, авторитетные всемирно известные судьи оценили экстерьерные качества братьев меньших грандиозного собачьего конкурса красоты.

Дог шоу своим выставочным «меню», как всегда, порадовало и гурманов, и широкую аудиторию любителей четвероногих. В программе: состоялись награждения лучших украинских породных собак по результатам нынешних Всемирного и Европейского Чемпионатов — «Национальная гордость Украины»; для поклонников экзотической и спортивной дрессировки — показательные выступления по различным видам кинологического спорта; молодежь показала свои таланты в конкурсе «Юный хендлер»; чемпионаты по различным породам; тренировочное тестирование на собаку-помощника или терапевта; шоу-программы; показательный урок канистерапии для «особых» деток, красочный и веселый Майданчик дружбы; и, конечно, финальный с национальной изюминкой главный конкурс «Best in Show» раскрыл интригу, кто же из элитных собак покорил кинологический Олимп.

Впервые (!) в истории киевских выставок собак избирались абсолютные победители выставочного уикенда среди юных и взрослых победителей трех выставок. Ими стали украинцы:

— АБСОЛЮТНЫМ ЛУЧШИМ ЮНИОРОМ ВЫСТАВОК — ИТАЛЬЯНСКИЙ КАНЕ КОРСО BESTIYA IZ MARIGRADA из Киевской области;

— АБСОЛЮТНОЙ ЛУЧШЕЙ СОБАКОЙ ВЫСТАВОК — ШНАУЦЕР МИНИАТЮРНЫЙ (ЧЕРНЫЙ) VICTORIOUS STAR NICE IN BLACK из Киева.

Генеральный партнер выставок — компания «Royl Canin Украина». Информационные партнеры — журнал КСУ «Club Dogs», первый украинский сайт авторской журналистики «Фраза».

Фото Александра Дверницкого, Михаила Лукьянова, Андрея Якубчика, Юрия Белокобыльского