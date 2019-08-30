Под Киевом с одного удара убили строителя

В среду вечером, 28 августа, в селе Белогородка Киево-Святошинского района был обнаружен труп мужчины. Как выяснили журналисты «Фразы», беднягу убили одним ударом при помощи острого предмета.

Как передает «Информатор», тело погибшего нашли в мелиоративной канаве возле коттеджного городка «Зеленый Бульвар». На трупе эксперты-криминалисты обнаружили колотую рану (предположительно, от ножа) в области сердца. Орудия убийства рядом с телом обнаружено не было.

По предварительным данным, мужчина работал на стройке в селе Белогородка. Пока неизвестно, кто мог его убить. Усилия правоохранителей направлены на поиски орудия убийства и установление личностей злоумышленников.

Как писала «Фраза», на Борщаговке с одного удара убили человека.

Ранее в Киеве мужчину убили прямо на больничной койке.