В Днепре нашли странный женский труп без головы

В заброшенном летнем театре Днепра на улице Воскресенской вечером среды, 28 августа, нашли труп женщины. Как выяснили журналисты «Фразы», ей отрезали голову, которую обнаружили рядом с телом.

Как передает «Информатор», после смерти тело обмотали тряпками.

Эксперты говорят, что она погибла два-три месяца назад. Скорее всего, женщина была бездомной.

При этом, как говорит полиция, на теле не были обнаружены следы насильственной смерти.

Ведется следствие.

Как писала «Фраза», в Днепре маленькие девочки едва не стали жертвами сломавшегося лифта.