В Киево-Печерской лавре тысячи православных сегодня отмечают престольный праздник монастыря

В Киево-Печерской лавре сегодня тысячи верующих Украинской Православной Церкви отмечают престольный праздник монастыря — Успения Пресвятой Богородицы. Предстоятель УПЦ Блаженнейший Митрополит Онуфрий сегодня совершил Божественную литургию на площади перед Успенским собором в сослужении представителей епископа и духовенства, сообщили журналистам «Фразы» в Центре информации УПЦ.

«Матерь Божия является для нас примером чистоты, смирения, скромности, боголюбия. Матерь Божия пребывает самым лучшим Человеком, Который когда-либо жил или будет жить на земле. И по Своему достоинству Она выше херувимов и серафимов.

Когда Господь проповедовал на земле, Матерь Божия всегда неотступно следовала за Своим Сыном. Она была и остается для нас примером во всем. И Успение Божией Матери напоминает нам о том, что если и мы будем жить благочестиво, будем уклоняться от грехов, будем молиться Богу, будем любить Бога и ближнего, то и наша земная смерть, которую мы должны пережить, будет для нас не временем муки и страданий, а будет успением, то есть таким сладким сном, в котором мы перейдем из жизни временной в жизнь вечную!», — сказал Блаженнейший во время проповеди.

За литургией Митрополит Онуфрий вручил насельникам Киево-Печерской Лавры богослужебные награды.

После литургии тысячи верующих совершили крестный ход от Успенского собора к Ближним пещерам, где был совершен молебен, после которого все молящиеся были окроплены святой водой.

Также сегодня, 28 августа в 17.00, Блаженнейший Митрополит Онуфрий возглавит утреню с Чином погребения Плащаницы Божией Матери в Успенском соборе Киево-Печерской лавры.

Накануне вечером, 27 августа, Предстоятель совершил всенощное бдение в Успенском соборе. Перед началом бдения был прочитан Акафист Успению Пресвятой Богородицы.

Ранее «Фраза» сообщала, что сегодня православные отмечают Успение Пресвятой Богородицы.