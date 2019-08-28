Известный «знаток» Александр Друзь сбил журналиста в центре Питера, но дело уже замяли

Известный знаток игры «Что? Где? Когда?» Александр Друзь устроил ДТП в центре Питера. Как выяснили журналисты «Фразы», он на своем автомобиле Volkswagen Polo сбил велосипедиста.

Как пишут местные СМИ, авария произошла на перекрестке Невского и Владимирского проспектов.

Известно, что на место ДТП приехала полиция.

Велосипедист, судя по всему, не пострадал, а сам Александр Друзь наказан не будет.

Знаток отреагировал на аварию странно, заявив: «Ничего не произошло, все хорошо, все пляшут и поют».

Также известно, что велосипедист (им оказался местный журналист) не стал подавать заявление в полицию.

Как писала «Фраза», давка за еду на «Поле Чудес» неприятно удивила соцсети.