Под Киевом «по-родственному» подрезали полицейского

В понедельник, 26 августа, в поселке Калиновка Васильковского района Киевской области произошел бытовой конфликт. Как выяснили журналисты «Фразы», здесь разъяренный мужчина ударил ножом своего зятя.

Как передает пресс-служба областной полиции, в дежурную часть позвонила женщина, которая «вломила» собственного отца, заявив, что он нанес ножевое ранение ее мужу.

Прибыв по адресу, правоохранители установили, что потерпевшим является 26-летний лейтенант Бориспольского отдела полиции. В тот злополучный вечер между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого несдержанный тесть схватил кухонный нож и ударил им зятя в живот.

Сообщается, что пострадавшего горе-копа госпитализировали, а его родственника задержали. Теперь за содеянное «папаше» грозит от пяти до восьми лет лишения свободы.

Как писала «Фраза», под Киевом пытались зарубить полицейского топором.

Ранее в Василькове едва не зарубили топором полицейского.