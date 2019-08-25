В Днепре подстрелили подполковника полиции

В воскресенье, 25 августа, в Днепре был ранен подполковник полиции. Как выяснили журналисты «Фразы», правоохранитель попытался задержать вооруженного грабителя, однако «словил» пулю в ногу.

Как передает пресс-центр МВД Украины, в дежурную часть поступило сообщение о грабеже в Индустриальном районе города, где неизвестный молодчик сорвал с девушки золотую цепочку. Прибыв на место происшествия, подполковник заметил подозреваемого и попытался его задержать.

Сообщается, что во время потасовки злоумышленник выхватил пистолет и открыл огонь по стражу порядка. В результате инцидента полицейский получил ранение ноги и был госпитализирован.

«28-летнего подозреваемого в грабеже и покушении на жизнь подполковника полиции задержали патрульные. Мужчина скрывался в собственной квартире», ‒ сказано в сообщении ведомства.

Также на месте совершения преступления сотрудники полиции обнаружили вещественные доказательства, а именно две гильзы, пистолет травматического действия и похищенные золотые украшения.

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