В Днепре многодетная мать связала ребенка скотчем и посадила его на цепь

Полиция города Днепр открыла сразу три уголовных производства по факту держания ребенка на цепи. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщает «Киев оперативный» в Facebook.

В ходе расследования сотрудники правоохранительных органов установила личность женщины, которая воспитывала четырех малолетних детей 4, 6, 8 и 13 лет. Для троих младших детей женщина является опекуном.

Во время посещения семьи сотрудники ювенальной превенции совместно со службой по делам детей обнаружили 8-летнего мальчика со завязанными глазами, прикованного цепью к дивану и обмотанного скотчем. Мальчика освободили и направили для прохождения судебно-медицинской экспертизы. С ним сейчас работают психологи. Других детей также изъяли из семьи и поместили в центр социально-психологической реабилитации.

По данному факту следственным отделом Днепровского ОП открыто три уголовных производства по ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), 127 (истязание) и 166 (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена ​​опека или попечительство) Уголовного кодекса Украины.

Ранее «Фраза» сообщала, что в Сумской области мужчина на протяжении трех лет держал на цепи собственного сына, который, к тому же, с детства болеет психическими расстройствами.