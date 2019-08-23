На Кинбурнской косе во время занятия дайвингом произошла трагедия

В четверг, 22 августа, днем на Кинбурнской косе во время занятия дайвингом в Черном море потерял сознание мужчина. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в ГУ ГСЧС в Николаевской области.

Сообщение на линию «101» о том, что требуется срочная эвакуация мужчины в Очаков, поступило в 13:25.

Спасатели добрались на косу на спасательном катере и перевезли мужчину 1984 г.р. на сушу, где его уже ждала карета скорой медицинской помощи. Несмотря на все усилия медиков, жизнь мужчины спасти не удалось.

Ранее «Фраза» сообщала, что в феврале 2015 года на Кинбурнской косе на 85 году жизни умер уникальный художник—маринист Владимир Зебек. Зебек — один из самых знаменитых художников-маринистов II половины XX века.