В голове китайца тридцать лет жил… гигантский червь

Необычный медицинский случай произошел в Китае. Как выяснили журналисты «Фразы», тут в провинции Цзянси из головы 59-летнего местного жителя извлекли гигантского червя.
Как пишет издание AsiaOne, паразит прожил в мозгу мужчины тридцать лет. Именно столько бедолага жаловался на головные боли, но продолжал терпеть.
У китайца также начались приступы эпилепсии.
Врачи неоднократно обследовали его, но не могли понять причину болезни.
В прошлом июле китаец, наконец, прошел МРТ, где и обнаружился паразит. Его благополучно извлекли.
Возможно, червь попал в мозг человека через воду.
Как писала «Фраза», китайские ученые впервые клонировали кота.