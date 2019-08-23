В голове китайца тридцать лет жил… гигантский червь

Необычный медицинский случай произошел в Китае. Как выяснили журналисты «Фразы», тут в провинции Цзянси из головы 59-летнего местного жителя извлекли гигантского червя.

Как пишет издание AsiaOne, паразит прожил в мозгу мужчины тридцать лет. Именно столько бедолага жаловался на головные боли, но продолжал терпеть.

У китайца также начались приступы эпилепсии.

Врачи неоднократно обследовали его, но не могли понять причину болезни.

В прошлом июле китаец, наконец, прошел МРТ, где и обнаружился паразит. Его благополучно извлекли.

Возможно, червь попал в мозг человека через воду.

Как писала «Фраза», китайские ученые впервые клонировали кота.