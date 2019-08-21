На Днепропетровщине нашли младенца с обручальными кольцами на руке

В городе Каменское (б. Днепродзержинск) Днепропетровской области нашли младенца с двумя обручальными кольцами левой на руке. Как выяснили журналисты «Фразы», горе-родители запихнули малыша в сумку и оставили на крыльце местной станции «скорой помощи».

Как передает пресс-служба областной полиции, мальчику-найденышу на вид приблизительно 1-1,5 месяца. Младенца госпитализировали, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

В настоящее время правоохранители принимают меры к установлению личности матери ребенка и обращаются к общественности за помощью. Всех, кто обладает информацией, которая заинтересует полицию, просят звонить по телефонам: (068) 973-46-22, (096) 586-94-41 или 102.

Как писала «Фраза», в Ровно пьяные родители подбросили своего младенца не менее пьяному посетителю кафе.

Ранее на Одесщине горе-мать выбросила своего новорожденного ребенка в выгребную яму.