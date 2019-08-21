В Киеве на пляже извращенец приставал к несовершеннолетним девочкам

В Киеве на одном из пляжей на Русановке замечен сексуально неуравновешенный мужчина. Как выяснили журналисты «Фразы», там он приставал к несовершеннолетним девочкам.

Издание «sq» пишет, что, по словам очевидцев, мужчина занимался мастурбацией, прикрывшись полотенцем, а затем начал приставать к девочкам 11-12 лет.

«Звал их со словами „хотите, что-то вам покажу?“, а после их отказа уговаривал, мол, „будет очень интересно“. После того как его начали снимать, схватил велосипед и убежал», — сообщил очевидец.

Как сообщала «Фраза», в феврале 2008 года в Киеве на территории средней школы N220 был задержан эксгибиционист.

В апреле того же года в подъезде одной из многоэтажек на Оболони по улице Макеевской извращенец самоудовлетворял себя и пытался проникнуть в одну из квартир.

25 января 2018 года одна из пользователей Facebook рассказала, как к ее дочери цеплялся неизвестный мужчина.

30 января стало известно, что в Киеве возле школы № 85 на Голосеевском проспекте местные жители заметили мужчину, который бродил под окнами школьного туалета и демонстрировал детям гениталии.

В августе 2018 года в Киеве в парке на Дорогожичах неравнодушные местные жители поймали и наказали извращенца, который пугал девушек и детей.

В середине июня 2019 года в Подольском районе Полтавы около южного пляжа вблизи Ворсклы полиция задержала эксгибициониста.

20 июня в Черниговской области был задержан мужчина, который в разных населенных пунктах прямо на улицах под предлогом медицинского осмотра приставал к маленьким девочкам.