Китайские ученые впервые… клонировали кота

Китайским ученым удалось клонировать кота. Как выяснили журналисты «Фразы», сделали это специалисты из компании Sinogene Biotechnology Company.

Издание Global Times сообщает, что клонированный котенок появился на свет 21 июля: эмбрион подсадили суррогатной матери за 66 дней до этого.

Котенка назвали Чесноком.

Так выглядит кот, ставший донором клеток.

Ученые говорят, что Чеснок – здоров и ничем не отличается от других котов.

Стоит такая «операция» около 35 тысяч долларов. Теперь богатые люди могут заказывать клоны своих домашних питомцев.

Специалисты собираются идти дальше: китайцы обещают создать «искусственный интеллект», чтобы наделять свои клоны теми же чертами и повадками, как и у их «предшественников».

Как писала «Фраза», китайские ученые додумались скрестить обезьяну с человеком.

Ранее в Китае начал работу первый в мире виртуальный судья с искусственным интеллектом.