В Харькове подросток зверски убил 26-летнюю красавицу

В Холодногорском районе Харькова 16-летний парень зверски убил 26-летнюю Яну Шевченко. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщило издание «Страна» со ссылкой на мать погибшей девушки ‒ Жанну Шевченко.

По словам убитой горем матери, ее дочь пропала еще 28 июня, после этого ее искали родственники, полиция и волонтеры. Спустя десять дней изувеченное тело пропавшей нашли в яру в районе Лысой горы. При этом она была настолько обезображена, что опознать ее удалось только благодаря татуировке кошки на ноге.

Женщина отметила, что ее дочь сначала закопали во дворе, где и произошло убийство, а спустя время перезахоронили в яру. При этом, по ее словам, родственники подростка знали о преступлении и помогали перепрятать тело.

Сообщается, что в зверском убийстве сознался 16-летний Даниил Редин, учащийся молочного техникума Харькова. Суд арестовал его на 60 дней без права внесения залога. Жанна Шевченко рассказала, что в тот роковой день ее дочь вместе с неким Валерой и подозреваемым Рединым прогуливались по району. Когда подошли к дому 16-летнего подростка, он под каким-то предлогом зашел в дом. Вышел уже переодевшись в камуфляж и со скалкой для теста в руках. Валера испугался и спрятался в кусты, а Даниил начал бить девушку этой скалкой.

Мать погибшей утверждает, что родители Даниила Редина пытаются «отмазать» его от уголовного наказания. И изначально правоохранители подозревали в убийстве ее дочери неизвестного бездомного. Также, по словам женщины, весь район знал о содеянном подростком, а он сам хвастался своим друзьям жестоким убийством.

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