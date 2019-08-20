В Одессе услышали Зеленского и арестовали виновника пожара в отеле «Токио Стар». Не помог и раввин

Во вторник, 20 августа, Киевский районный суд города Одессы, арестовал на два месяца владельца сгоревшего отеля «Токио Стар» Вадима Черного. Как выяснили журналисты «Фразы», горе-бизнесмену не помогла даже заступничество... раввина.

Как передает «Думская», главный раввин Одессы и юга Украины Авроом Вольф в ходе судебного заседания заявил о готовности взять владельца гостиницы на поруки, однако суд отклонил такое предложение.

Ранее Черному сообщили о подозрении в нарушении требований к пожарной безопасности, повлекшее гибель людей.

Напомним, что ранее на смертельный пожар в Одессе отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. В частности, глава государства выразил уверенность, что ответственность за гибель людей будут нести не только те, кто непосредственно виновен в пожаре, а еще и ее собственник.

«Ответит Вадим Черный, владелец так называемой гостиницы», ‒ отметил Зеленский.

Как писала «Фраза», увеличилось число жертв пожара в одесской гостинице «Токио Стар».

Ранее в ГСЧС рассказали подробности смертельного пожара в одесской гостинице «Токио Стар».