В Британии маленький мальчик умер от странной болезни

В английском городке Базилдон произошла трагедия. Как выяснили журналисты «Фразы», тут от таинственной болезни умер девятилетний малыш.

О смерти Остина О’Дауда сообщает газета Mirror.

Отмечается, что мальчик скончался через четыре дня после того, как врачи выписали его из больницы.

Родители сказали, что ребенок болел год, но врачи не могли понять причину его страшных болей в животе. При этом ранее он не болел.

Как сообщается, «за несколько недель до смерти симптомы ухудшились». У малыша начались рвота и диарея, потом у него опух глаз.

Издание пишет, что медики «решили, что его укусило насекомое, и не придали этому значения».

А уже через четыре дня мальчику вызвали скорую помощь, но его не успели спасти.

Теперь семья малыша пошла в суд и пытается добиться правды там. Идет следствие.

Отец ребенка заявил: «Представители больницы даже не связались со мной. Мне просто нужны ответы. Я хочу понять, что же произошло».

Как писала «Фраза», известный британский журналист пожелал «поскорее умереть» всем толстым людям.

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