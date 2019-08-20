В Харькове на ходу из трамвая выпала старушка

Сегодня, 20 августа, в Харькове произошло ЧП. Как выяснили журналисты «Фразы», там на ходу из трамвая выпала пожилая женщина.

Соответствующее фото размещено в харьковском Telegram-канале «ХС | Харьков». По словам очевидцев, трамвай тронулся, не закрыв двери.

Предварительно, старушка получила открытый перелом ноги.

Официальная информация выясняется.

Ранее «Фраза» сообщала, что в сентябре 2017 года в центре Днепра, возле Мост-Сити Центра девушка выпала из маршрутного такси.

В августе 2018 года в Каменском произошло ЧП с участием маршрутки — на ходу из нее выпала женщина.

9 ноября 2018 года в Одесской области в селе Нерубайское произошло серьезное ЧП — из маршрутки № 84 Нати — Одесса на ходу выпала женщина.

В середине января 2019 года в Днепре на жилмассиве Приднепровск произошло ЧП — из маршрутки на ходу выпал мужчина.

В мае нынешнего года в Черновцах пенсионерка выпала из движущейся маршрутки и тяжело травмировалась.

12 июля в районе столичной станции метро «Черниговская» пожилая женщина получила травму, выпрыгнув из движущегося трамвая.