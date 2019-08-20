На Сумщине офицер Управления госохраны устроил стрельбу в кафе

В Сумской области в городе Ахтырка во время конфликта в кафе старший офицер Управления госохраны ранил оппонента из травматического пистолета. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в пресс-службе ГБР.

Как отметили в ведомстве, офицер УГО один раз выстрелил в воздух, второй раз — в сторону другого участника конфликта, который получил ранение в области ключицы. Благо, его жизни ничего не угрожает.

После этого стрелок скрылся с места ЧП на автомобиле. Но довольно быстро его машину вычислили сотрудники патрульной полиции Сумщины. Офицера задержали и изъяли травматический пистолет, ему сообщили о подозрении.

В случае доказательства вины офицера в суде, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

Ранее «Фраза» сообщала, что в черкасском ресторане пьяный прокурор размахивал пистолетом и пытался помочиться на девушек.