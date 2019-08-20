В Кривом Роге обстреляли троллейбус с пассажирами

В понедельник, 19 августа, в Кривом Роге неизвестные обстреляли троллейбус, в котором в тот момент находились пассажиры. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в отделе транспорта и связи.

«Троллейбус № 625 троллейбусного маршрута N9, который ехал с пассажирами. Это произошло в районе остановки общественного транспорта „Студенческая“. Предварительно, пострадавших нет. Полицию вызвали», — отметили, в частности, в ведомстве.

Ранее «Фраза» сообщала, что в конце 2016 года в Днепре произошли сразу несколько инцидентов со стрельбой по общественному транспорту. Неизвестные сначала два раза обстреляли троллейбус на проспекте Яворницкого, а впоследствии еще и трамвай, следовавший по 12 маршруту.

24 октября 2018 года в Днепре средь бела дня неизвестные из пневматического оружия обстреляли троллейбусы и маршрутку с пассажирами.