Под Киевом военный под наркотой застрелил человека

В Броварском районе Кимевской области в селе Залесье 22-летний военный-контрактник застрелил 29-летнего мужчину. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом на своей странице в Facebook написал пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко.

По его словам, между гражданином и военным произошел конфликт, во время которого последний достал самодельное оружие и расстреляли своего оппонента. Пули попали в грудь и ногу потерпевшему.

От полученных травм потерпевший умер в реанимации Броварской центральной районной больницы. Злоумышленник был задержан.

Протоколом медицинского освидетельствования подтверждено, что на момент совершения преступления военный находился в состоянии наркотического опьянения под действием амфетамина.

Ранее «Фраза» сообщала, что в августе минувшего года в городе Соледар Бахмутского района Донецкой области в ходе конфликта военнослужащий убил сержанта выстрелом из автомата в голову.