Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

Под Киевом военный под наркотой застрелил человека

Под Киевом военный под наркотой застрелил человека

В Броварском районе Кимевской области в селе Залесье 22-летний военный-контрактник застрелил 29-летнего мужчину. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом на своей странице в Facebook написал пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко.

По его словам, между гражданином и военным произошел конфликт, во время которого последний достал самодельное оружие и расстреляли своего оппонента. Пули попали в грудь и ногу потерпевшему.

От полученных травм потерпевший умер в реанимации Броварской центральной районной больницы. Злоумышленник был задержан.

Протоколом медицинского освидетельствования подтверждено, что на момент совершения преступления военный находился в состоянии наркотического опьянения под действием амфетамина.

Ранее «Фраза» сообщала, что в августе минувшего года в городе Соледар Бахмутского района Донецкой области в ходе конфликта военнослужащий убил сержанта выстрелом из автомата в голову.

Тэги: Киев, убийство, наркотики, Киевская область, военный

Комментарии

Статьи

19.08.19 09:25

ЗЕбилократия против свободы слова

Автор: Александр Карпец

Интервью

19.08.19 13:30

Степан Щербачев: Телевидению футбол сегодня не приносит прибыль

Автор: Андрей Шахов

Колонка автора
18.08.19 09:47

Не переключайтесь!

Автор: Варвара Фалеева

Дайджест

Венедиктов: Путин мне сказал: «Твой интернет – сплошная дезинформация. Смотри, там лежат папки, каждая подписана генералом, если меня обманут, могу погоны сорвать!»
19.08.19 18:59

Венедиктов: Путин мне сказал: «Твой интернет – сплошная дезинформация. Смотри, там лежат папки, каждая подписана генералом, если меня обманут, могу погоны сорвать!»

Автор: Дмитрий Гордон, «ГОРДОН»

Выбор редакции
Смерть «публичного масона» в Одессе: факты и странности
Смерть «публичного масона» в Одессе: факты и странности
Смерть «публичного масона» в Одессе: факты и странности
Смерть «публичного масона» в Одессе: факты и странности
Кто на самом деле спровоцировал кровопролитие на Майдане? Правда всплыла
Кто на самом деле спровоцировал кровопролитие на Майдане? Правда всплыла
Стартовал скандальный апокалиптический проект «Голубой луч»? США готовы признать реальность НЛО
Стартовал скандальный апокалиптический проект «Голубой луч»? США готовы признать реальность НЛО
ТОП 8 сериалов про тайные общества. Видео на канале «Фразы»
ТОП 8 сериалов про тайные общества. Видео на канале «Фразы»
Усик может стать новым президентом Украины?
Усик может стать новым президентом Украины?
Каталог загадочных объектов, найденных на Марсе. Видео на канале «Фразы»
Каталог загадочных объектов, найденных на Марсе. Видео на канале «Фразы»
fraza.ua

Главная новость дня

Зеленский призвал Израиль признать голод 1932-1933 годов геноцидом украинского народа

Зеленский призвал Израиль признать голод 1932-1933 годов геноцидом украинского народа
19.08.19 15:07
1627
Последние новости
19.08.19 18:59

Главные новости за 19 августа 2019 года
19.08.19 16:49

На Днепропетровщине бывший зек систематически насиловал дочь своей сожительницы
19.08.19 16:23

Итальянец случайно пересек Мессинский пролив… на надувном матраце
19.08.19 15:56

Под Киевом военный под наркотой застрелил человека
19.08.19 15:07

Зеленский призвал Израиль признать голод 1932-1933 годов геноцидом украинского народа
19.08.19 14:46

На трассе под Киевом произошла смертельная авария: погибли маленькая девочка и мужчина (18+)
19.08.19 14:14

В Киеве известный тусовщик задул полицейских газом и выпрыгнул из окна
Фото и Видео
Итальянец случайно пересек Мессинский пролив… на надувном матраце
Итальянец случайно пересек Мессинский пролив… на надувном матраце
Итальянец случайно пересек Мессинский пролив… на надувном матраце
Итальянец случайно пересек Мессинский пролив… на надувном матраце
Под Киевом военный под наркотой застрелил человека
Под Киевом военный под наркотой застрелил человека
Зеленский призвал Израиль признать голод 1932-1933 годов геноцидом украинского народа
Зеленский призвал Израиль признать голод 1932-1933 годов геноцидом украинского народа
На трассе под Киевом произошла смертельная авария: погибли маленькая девочка и мужчина (18+)
На трассе под Киевом произошла смертельная авария: погибли маленькая девочка и мужчина (18+)
Трамп рассказал, с кем пойдет на президентские выборы 2020 года
Трамп рассказал, с кем пойдет на президентские выборы 2020 года
Жена Нетаньяху выбросила хлеб-соль, которым ее встречали в «Борисполе»
Жена Нетаньяху выбросила хлеб-соль, которым ее встречали в «Борисполе»
Под Киевом задержана вооруженная банда иностранцев
Под Киевом задержана вооруженная банда иностранцев
Турцию потрясло страшное ДТП: автобус с людьми врезался в трактор
Турцию потрясло страшное ДТП: автобус с людьми врезался в трактор
Под Киевом разбилось такси: появилось видео аварии
Под Киевом разбилось такси: появилось видео аварии
В Киеве мужчина убил близкого родственника, после чего сам позвонил в полицию
В Киеве мужчина убил близкого родственника, после чего сам позвонил в полицию
fraza.ua
Новости блогосферы
15.08.19 23:13

Порошенко - тупой
15.08.19 22:18

Весь так называемый Майдан - преступное кубло, которое надо выпотрошить
07.08.19 17:27

Кто на самом деле спровоцировал кровопролитие на Майдане? Правда всплыла
14.07.19 15:21

Президенту нужно поставить на место свою челядь

Опрос

Что будет с Порошенко после выборов?

посмотреть результаты
© 2019 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.