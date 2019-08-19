Итальянец случайно пересек Мессинский пролив… на надувном матраце

В Италии произошло необычное происшествие. Как выяснили журналисты «Фразы», 28-летнего парня унесло на матраце в море, после чего он пересек Мессинский пролив.

Как пишут местные СМИ, курьез произошел возле Сицилии – на Фиолетовом пляже возле Шиллы. Парень уснул на матраце, после чего его унесло от берега.

Спустя несколько часов его кинулись искать друзья, которые вызвали на помощь водную охрану. Та бросилась на поиски бедолаги, задействовав вертолет и четыре катера.

Парня искали девять часов и уже думали, что он утонул, когда обнаружили его матрац у берегов Мессины.

Оказалось, что тот умудрился пересечь Мессинский пролив.

Сам турист не пострадал.

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