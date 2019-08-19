Под Киевом задержана вооруженная банда иностранцев

В Бориспольском районе Киевской области задержана вооруженная банда иностранцев, которая устроила налет на дом местного жителя. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом на своей странице в Facebook написал руководитель ГУНП в Киевской области Андрей Небитов.

Он отметил, что в течение субботы и воскресенья сотрудники правоохранительных органов разыскивали разбойников, ограбивших хозяина домовладения.

«Убегая от полицейских, злоумышленники были способны на все, чтобы скрыться. Однако полиция сделала все возможное, чтобы оперативно задержать нападавших. Сработали профессионально и оперативно. Спасибо полицейским за их добросовестное отношение к тяжелой опасной службе», — подчеркнул Небитов.

Ранее «Фраза» сообщала, что в январе 2019 года сотрудники полиции задержали шестерых граждан Азербайджана по подозрению в дерзком нападении на ювелирный магазин в Кривом Роге.