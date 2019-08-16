В киевском метро заметили двойника Зеленского

В вагоне киевского метро заметили человека, удивительно похожего на действующего президента Украины Владимира Зеленского. Как выяснили журналисты «Фразы», сфотографировать двойника «Зе» удалось пассажиру по имени Дмитрий Коваленко.

«Вот он — настоящий народный президент. Без кортежей, охраны, мигалок и даже велосипеда. Простой и скромный гарант Конституции едет в метро на работу, а ты и дальше молись на шоколадного барыгу...» ‒ прокомментировал свое фото автор, обращаясь к сторонникам Петра Порошенко.

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