В нью-йоркском доме покойного миллиардера-педофила нашли пикантный портрет… Билла Клинтона

У покойного миллиардера-педофила Джеффри Эпштейна нашли очень странный портрет экс-президента США Билла Клинтона. Как выяснили журналисты «Фразы», картину обнаружили в нью-йоркском доме извращенца.

Как пишет издание Daily Mail, публикующее фото странного портрета, на нем Билл Клинтон изображен в синем платье и женских туфлях, находясь при этом в овальном кабинете Белого дома.

Известно, что эта картина – работа художницы Петрины Райан-Клейд.

Местная прислуга заявила, что портрет видели многие гости их бывшего хозяина.

Как писала «Фраза», американский миллиардер Джеффри Эпштейн, обвиняемый в сексуальной эксплуатации детей, покончил с собой в тюрьме на Манхэттене.