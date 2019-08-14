В сети появились фото строительства метро на Виноградарь

ПАО «Киевметрострой» поделилось с общественностью фотографиями строительства участка Сырецко-Печерской линии метрополитена от станции «Сырец» на жилмассив Виноградарь. Как выяснили журналисты «Фразы», снимки были опубликованы на странице предприятия в социальной сети Facebook.

Как известно, в 2018 году КП «Киевский метрополитен заключил с ПАО «Киевметрострой» договор на выполнение строительных работ по продлению Сырецко-Печерской линии метро.

В рамках первой очереди на участке почти в 4 км предполагается строительство двух станций ‒ «Мостицкая» и «Проспект Правды», а также ответвления в сторону проектируемой станции «Виноградарь».

В марте 2019 года мэр Киева Виталий Кличко анонсировал открытие станций «Мостицкая» и «Проспект Правды» к концу 2021 года.

Как писала «Фраза», метро на Троещину обещают провести к 2025 году.

Ранее сообщалось, что на строительство метро на Троещину в столичном бюджете предусмотрено 147 миллионов.